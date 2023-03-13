No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge vom 13.03.2023: Chaos im Bastelzimmer
45 Min.Folge vom 13.03.2023
Katie und Mike haben seit über zehn Jahren nichts in ihrem Zuhause verändert. Sie können sich einfach nicht auf ein Design einigen, haben aber auch die Problemzimmer Küche, Bad und Bastel- beziehungsweise Arbeitszimmer satt. Jenn kümmert sich um das in die Jahre gekommene Haus und entwirft ein Design, das beiden gefällt: Mit funktionalem Stauraum für ihr Homeoffice bzw. Bastelzimmer, eine modernisierte und ordentliche Küche und ein schönes Esszimmer, damit sie gemeinsam neue Erinnerungen schaffen können.
