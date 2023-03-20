No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge vom 20.03.2023: Stilsicherer Stilmix
45 Min.Folge vom 20.03.2023
Rebecca und Neil wollten unbedingt in ein ganz bestimmtes Viertel ziehen, weshalb sie sich für das nächstbeste freie Haus entschieden haben und nun mit der Renovierung überfordert sind. Jennifers Budget beträgt satte 200.000 Dollar, aber es gibt viel zu tun und der Zeitplan ist eng. Außerdem muss Jennifer den traditionellen und mutigen Stil der beiden irgendwie zusammenbringen – was eine große Herausforderung wird. Gleichzeitig verwandelt sie die schmuddelige Waschküche der Blakes in einen echten Hingucker.
