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No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Hilfe Asbest

HGTVFolge vom 22.02.2026
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No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Folge vom 22.02.2026: Hilfe Asbest

45 Min.Folge vom 22.02.2026

Ein Paar ist mit dem Grundriss seines Hauses aus den 1960er-Jahren völlig unzufrieden und denkt bereits ans Ausziehen. Jenn erkennt jedoch Potenzial und entwickelt ein neues Konzept, das Funktionalität und Charakter verbindet. Trotz unerwarteter Hürden entsteht ein Zuhause, das Altes bewahrt und neu interpretiert.

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