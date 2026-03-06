Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nordische Kombination Weltcup Herren Lahti: Langlauf

ORF1Staffel 1Folge 106vom 06.03.2026
Folge 106: Nordische Kombination Weltcup Herren Lahti: Langlauf

37 Min.Folge vom 06.03.2026

Johannes Lamparter ging als Führender nach dem Springen auf die Loipe. Mit einer guten Platzierung könnte er sich den Gesamtweltcupsieg vorzeitig sichern.

ORF1
