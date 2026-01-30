Nordische Kombination Weltcup Herren Seefeld: LanglaufJetzt kostenlos streamen
Folge 89: Nordische Kombination Weltcup Herren Seefeld: Langlauf
12 Min.Folge vom 30.01.2026
Österreichs Kombinierer haben sich zum Auftakt des Seefeld-Triples im Massenstart in eine gute Ausgangsposition gebracht. Fabio Obermeyr, Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger klassierten sich im 10-km-Langlauf auf den Plätzen vier, fünf und sechs.
