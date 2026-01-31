Nordische Kombination Weltcup Herren SeefeldJetzt kostenlos streamen
Nordische Kombination Herren
Folge 93: Nordische Kombination Weltcup Herren Seefeld
47 Min.Folge vom 31.01.2026
Vinzenz Geiger (GER) entscheidet den Zielsprint gegen Johannes Lamparter (AUT) für sich. Jens Oftebro (NOR) ergänzt das Podest als Dritter, knapp vor Stefan Rettenegger (AUT).
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nordische Kombination Herren
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1