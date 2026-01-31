Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nordische Kombination Weltcup Herren Seefeld

ORF1Staffel 1Folge 93vom 31.01.2026
47 Min.Folge vom 31.01.2026

Vinzenz Geiger (GER) entscheidet den Zielsprint gegen Johannes Lamparter (AUT) für sich. Jens Oftebro (NOR) ergänzt das Podest als Dritter, knapp vor Stefan Rettenegger (AUT).

