Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 21vom 14.01.2026
Es sieht so aus, als seien "Norman und die Normalos" auf dem Weg zum Pop-Erfolg, als sie von dem mysteriösen Colonel Barker unter Vertrag genommen werden. Die Powerfamilie hingegen wird mit einem merkwürdigen Gegner konfrontiert: Robo-Butler, eine Erfindung der Strahelemanns, um der Welt Benehmen beizubringen. Ihn hält nichts auf, wenn es darum geht, gute Manieren einzuhalten, doch in der Powerfamilie hat er ebenbürtige Gegner gefunden.

