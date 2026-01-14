Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schulschluss

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 22vom 14.01.2026
Schulschluss

Folge 22: Schulschluss

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Wie fühlt man sich, wenn die kleine Schwester eingeladen wird, eine Lesung an deiner Schule zu halten? Norman muß diese bittere Erfahrung durchleiden. Und Dr. Taff kehrt mit dem unglaublichen Plan zurück, die gesamte Bevölkerung der Welt zu Strebern zu machen. Als er die gesamte Schülerschaft als Geiseln nimmt, müssen Norman und Susi zusammenarbeiten, um die Schule aus der Gewalt des irren Dr. Taff zu befreien.

