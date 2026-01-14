Norman Normal
Folge 22: Schulschluss
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Wie fühlt man sich, wenn die kleine Schwester eingeladen wird, eine Lesung an deiner Schule zu halten? Norman muß diese bittere Erfahrung durchleiden. Und Dr. Taff kehrt mit dem unglaublichen Plan zurück, die gesamte Bevölkerung der Welt zu Strebern zu machen. Als er die gesamte Schülerschaft als Geiseln nimmt, müssen Norman und Susi zusammenarbeiten, um die Schule aus der Gewalt des irren Dr. Taff zu befreien.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Norman Normal
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
0