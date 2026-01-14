Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Norman Normal

Dschungelfieber

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 24vom 14.01.2026
Dschungelfieber

DschungelfieberJetzt kostenlos streamen

Norman Normal

Folge 24: Dschungelfieber

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Die Strahlemanns haben das Allheilmittel gegen ödes, graues Stadtleben gefunden. Man muß den Planeten nur unter riesigen Blumen verstecken. Mit Hilfe von Spezialtabletten wird die Stadt schnell in einen gefährlichen Dschungel verwandelt. Allerdings hat Norman keine Zeit, sich mit etwas so Nebensächlichem abzugeben. "Die geschwollenen Daumen" geben eine Autogrammstunde auf der anderen Seite der Stadt. Die Tour quer durch die Stadt wird zu einer Odyssee mit Jenny und Pamela im Schlepptau.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Norman Normal
Studio 100 Kids
Norman Normal

Norman Normal

Alle 1 Staffeln und Folgen