Norman Normal
Folge 25: Norman und Julia
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Norman wird auserkoren, das Schultheaterstück zu inszenieren: "Romeo und Julia". Selbstverständlich bekommt Jenny sofort die Rolle der Julia. Aber wer wird der Romeo? Norman? Lick? Auch die Antarktis erwärmt sich durch Dr. Taffs Zutun zusehends, und als die Polkappen zu schmelzen beginnen, gibt es nur ein Familie, die man rufen muß. Alles was die Powerfamilie jetzt tun muß, ist, den Mond wieder auf seine Umlaufbahn zu bringen, die Sahara vor der Überflutung zu schützen und rechtzeitig zu Normans Theaterpremiere zurück zu sein.
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
0