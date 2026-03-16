Staffel 1Folge 1vom 16.03.2026
Not my king - Zweifel an CharlesJetzt kostenlos streamen
Not my king - Zweifel an Charles
Folge 1: Not my king - Zweifel an Charles
30 Min.Folge vom 16.03.2026
Im Vereinigten Königreich wächst die Kritik an der Monarchie. Während Elisabeth II. lange als "Mutter der Nation" galt, haben ihr Tod 2022 und die Thronbesteigung von Charles III. neue Zweifel ausgelöst. Fast vier von zehn Briten wünschen sich ein gewähltes Staatsoberhaupt. Die Reportage begleitet republikanische Aktivisten, die offen gegen die Monarchie protestieren. Regie: Lucie Barbazanges Adele Purugnaud Bildquelle: ORF/Arte/Découpages // APA-Images / AFP / TOBY MELVILLE
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Not my king - Zweifel an Charles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0