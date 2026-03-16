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Not my king - Zweifel an Charles

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 16.03.2026
Not my king - Zweifel an Charles

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Not my king - Zweifel an Charles

Folge 1: Not my king - Zweifel an Charles

30 Min.Folge vom 16.03.2026

Im Vereinigten Königreich wächst die Kritik an der Monarchie. Während Elisabeth II. lange als "Mutter der Nation" galt, haben ihr Tod 2022 und die Thronbesteigung von Charles III. neue Zweifel ausgelöst. Fast vier von zehn Briten wünschen sich ein gewähltes Staatsoberhaupt. Die Reportage begleitet republikanische Aktivisten, die offen gegen die Monarchie protestieren. Regie: Lucie Barbazanges Adele Purugnaud Bildquelle: ORF/Arte/Découpages // APA-Images / AFP / TOBY MELVILLE

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