Notaufnahme: Samstagnacht
Folge vom 31.12.2022: Alarm im Schockraum
44 Min.Folge vom 31.12.2022Ab 12
Der Schockraum des Elisabeth-Krankenhauses in Mönchengladbach wurde für akute Notfälle ausgestattet. Dort versuchen Mediziner:innen in dieser Folge einen Patienten wiederzubeleben. Im St. Josefskrankenhaus in Heidelberg wird unterdessen der Isolationsalarm ausgelöst, denn der Corona-Test einer Patientin liefert kein eindeutiges Ergebnis. Das Team trägt bei der Untersuchung Spezialkleidung. Und kurz vor dem Ende der Nachtschicht behandeln die Notfallhelferinnen einen Mann mit schweren Gallenkoliken. Muss das Organ in einer Notoperation entfernt werden?
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Genre:Medizin, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.