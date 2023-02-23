Notaufnahme: Samstagnacht
Folge vom 23.02.2023: Stich ins Herz
45 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 12
Die Notaufnahme des Bonifatius-Hospitals in Lingen ist die erste Anlaufstelle für alle Rettungsdienste im Emsland. Dort behandelt der ärztliche Leiter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine schwere Herzrhythmusstörung. Danach wird ein kleines Mädchen eingeliefert, das sich den Ellenbogen ausgekugelt hat. Und kurz vor dem Feierabend braucht das Team Polizeiunterstützung, um sich vor einer aggressiven Patientin zu schützen. Im Elisabeth-Krankenhaus in Mönchengladbach-Rheydt führen Mediziner:innen unterdessen eine Herzkatheteruntersuchung durch.
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Genre:Medizin, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.