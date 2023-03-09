Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Notaufnahme: Samstagnacht

Tanz in der Nachtschicht

TLCFolge vom 09.03.2023
Tanz in der Nachtschicht

Tanz in der NachtschichtJetzt kostenlos streamen

Notaufnahme: Samstagnacht

Folge vom 09.03.2023: Tanz in der Nachtschicht

45 Min.Folge vom 09.03.2023Ab 12

Das Team in der Notaufnahme des Johanniter Waldkrankenhauses in Bonn versorgt im Schnitt 80 Patienten und Patientinnen innerhalb von 24 Stunden. In dieser Samstagnachtschicht erwartet das Personal rund 30 medizinische Notfälle. Und die Behandlung einer älteren Dame, die sich regelmäßig übergeben muss, bringt auch sprachliche Herausforderungen mit sich. Denn die Frau spricht nur persisch. Im Bonifatius-Hospital in Lingen wird unterdessen eine Patientin eingeliefert, die beim Tanzen schwer gestürzt ist. Dabei hat sich die Frau am Oberschenkel verletzt.

Alle verfügbaren Folgen