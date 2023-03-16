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Notaufnahme: Samstagnacht

Herzschmerz

DMAXFolge vom 16.03.2023
Herzschmerz

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Notaufnahme: Samstagnacht

Folge vom 16.03.2023: Herzschmerz

44 Min.Folge vom 16.03.2023Ab 12

Das Universitätsklinikum Rostock ist mit 49 spezialisierten Einrichtungen, 80 Professoren und mehr als 5000 Mitarbeitern das größte Krankenhaus Mecklenburg-Vorpommerns. Dort wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Patient mit einer Lungenerkrankung eingeliefert. COPD kann in Verbindung mit Bluthochdruck zu einem Herzinfarkt oder einem Herz-Kreislauf-Stillstand führen. Ein junger Mann benötigt nach einem Handgemenge ebenfalls medizinische Hilfe. Und in der Notaufnahme des St. Josephs-Krankenhauses in Heidelberg behandelt das Personal eine ältere Dame.

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