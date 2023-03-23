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Notaufnahme: Samstagnacht

Weihnachtsspecial 1

DMAXFolge vom 23.03.2023
Weihnachtsspecial 1

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Notaufnahme: Samstagnacht

Folge vom 23.03.2023: Weihnachtsspecial 1

44 Min.Folge vom 23.03.2023Ab 12

Weihnachtszeit in der Notaufnahme: Besonders die Nächte sind dort alles andere als still. Das Team im Elisabeth-Krankenhaus in Mönchengladbach-Rheydt hält an Heiligabend ein urologischer Unfall auf Trab. Der Fall spitzt sich immer weiter zu. Der Rettungsdienst kündigt zudem einen Patienten an, der offenbar Suizid begehen wollte. Wie sich herausstellt, spricht der Mann kein Wort deutsch. Auch im Emsland gestaltet sich der Schichtbeginn wenig besinnlich. Im Bonifatius-Hospital wird eine ältere Frau eingeliefert, bei der fraglich ist, ob sie die Nacht überlebt.

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