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Notaufnahme: Samstagnacht

Darm ohne Charme

DMAXFolge vom 13.04.2023
Darm ohne Charme

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Notaufnahme: Samstagnacht

Folge vom 13.04.2023: Darm ohne Charme

45 Min.Folge vom 13.04.2023Ab 12

Warum hat sich der Gesundheitszustand eines demenzkranken Patienten im evangelischen Krankenhaus in Gelsenkirchen so rapide verschlechtert? Die Auswertung der Laboruntersuchungen bringt das Ärzteteam auf die richtige Spur. Der Mann leidet an Hyponatriämie. Im Bonifatius-Hospital in Lingen steigt unterdessen der Stresslevel. Dort wird ein Patient mit Verdacht auf Darmverschluss eingeliefert. Sollte sich die Diagnose bewahrheiten, besteht Lebensgefahr. Und ein Mann, der seine Beine nicht mehr spürt, gibt den Medizinerinnen und Medizinern Rätsel auf.

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