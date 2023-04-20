Notaufnahme: Samstagnacht
Folge vom 20.04.2023: Feuerzeug im Magen
45 Min.Folge vom 20.04.2023Ab 12
Landshut, die Hauptstadt des Regierungsbezirkes Niederbayern, verfügt über zwei Notaufnahmen. Eine davon ist die des Krankenhauses Landshut-Achdorf. Dort bekommt es das Ärzteteam mit einem Patienten zu tun, der unglücklich an einer Bordsteinkante gestürzt ist. Das Sprunggelenk des Mannes sieht schlimm aus. Es ist vermutlich mehrfach gebrochen. Und im Klinikum Magdeburg behandeln die Mediziner und Medizinerinnen in dieser Folge einen psychisch auffälligen Patienten, der ein Feuerzeug verschluckt hat und eine Frau mit Leberzirrhose im Endstadium.
Genre:Medizin, Dokumentation
12
