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Notaufnahme: Samstagnacht

Übles Foulspiel

DMAXFolge vom 29.02.2024
Übles Foulspiel

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Notaufnahme: Samstagnacht

Folge vom 29.02.2024: Übles Foulspiel

44 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 12

In Neuwied hat sich ein Mädchen beim Sturz durch eine Glasscheibe verletzt. Nach der Erstversorgung muss die Patientin jedoch ein wenig warten, bis die Schnitte an den Armen und Händen genäht werden, denn der Assistenzarzt wird in der Unfallchirurgie des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth zu einem weiteren Notfall gerufen. In den Sana Kliniken Lübeck beginnt die Samstagnachtschicht ebenfalls blutig. Denn am Hauptbahnhof ist ein Mann schwer gestürzt. Im Schockraum behandeln die Mediziner und Medizinerinnen zudem eine Frau mit Verdacht auf Schlaganfall.

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