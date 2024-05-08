NOTRUF
Folge vom 08.05.2024: Keine Ortung und keine Spur
43 Min.Folge vom 08.05.2024Ab 12
Notfallsanitäter Lukas Tschufenig stolpert in ein Familiendrama und muss schließlich um das Leben des Vaters kämpfen. - Weil ein Mann sich leichtsinnig als Handwerker betätigt, gerät auch Notarzt Richard Adler bei seinem Einsatz in eine lebensgefährliche Situation. - Und: In den Wäldern des bergischen Landes wird eine Frau vermisst. Ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt für Notfallsanitäter Falk Schumacher, denn nachts fällt die Temperatur unter den Gefrierpunkt.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
