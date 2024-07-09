Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Auf den letzten Drücker

SAT.1Folge vom 09.07.2024
Auf den letzten Drücker

Auf den letzten DrückerJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 09.07.2024: Auf den letzten Drücker

43 Min.Folge vom 09.07.2024Ab 12

Ein Routineeinsatz entwickelt sich innerhalb von Sekunden zu einem verzweifelten Kampf um das Leben einer jungen Frau. - Unfall auf dem Spielplatz: Ein kleiner Junge stürzt und zieht sich einen schweren Bruch zu, der dringend behandelt werden muss. Als Retter André Vorreyer eintrifft, werden ihm bei der Behandlung Steine in den Weg gelegt und der Einsatz eskaliert. - Zum Marmelade kochen will eine verwitwete Rentnerin einen Topf vom Oberschrank holen, doch sie stürzt.

Alle verfügbaren Folgen