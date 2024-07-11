Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von allen guten Geistern verlassen

SAT.1
Folge vom 11.07.2024
Folge vom 11.07.2024: Von allen guten Geistern verlassen

44 Min.Folge vom 11.07.2024Ab 12

Eine mutmaßlich allergische Reaktion bringt Christian Strzoda an seine Grenzen. - Ein ungewöhnlicher Notruf alarmiert Notfallsanitäter Christian Manshen und seinen Kollegen. Als die beiden Retter am Einsatzort eintreffen, ist ihnen sofort klar, dass jede Sekunde zählt. - Auf der Suche nach einem Abenteuer steigt der 16-jährige Sam auf das Dach einer verlassenen Fabrikhalle und wird schmerzhaft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.

