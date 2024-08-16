NOTRUF
Folge vom 16.08.2024: Schacht Matt
43 Min.Folge vom 16.08.2024Ab 12
Olaf Reis stürzt in seinem Garten in einen Schacht. Auf die Hilfe der Retter würde er am liebsten verzichten, doch seine Frau tätigt den Notruf. Für Philipp Stehling und Thomas Schmidt stellt sich schnell heraus, dass es sich hier um weitaus mehr als eine blutige Verletzung handelt. - Übermäßiger sportlicher Ehrgeiz kostet einem jungen Mann fast das Leben, denn als Notfallsanitäterin Franziska Wege den Einsatzort erreicht, ist ihr Patient dem Tod bereits gefährlich nahe.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1