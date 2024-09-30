NOTRUF
Folge vom 30.09.2024: Gepfefferte Lügen
Nachdem der Bauer Wilfried "Willi" Dielmann ein Kälbchen zur Welt gebracht hat, bricht er plötzlich zusammen. Das eintreffende Rettungsteam um Max Bay steht kurzfristig vor einem Rätsel, schafft es jedoch in letzter Sekunde, das Leben des rüstigen Bauern zu retten. - Ein Zwölfjähriger wird auf dem Spielplatz mit Pfefferspray angegriffen. Rettungssanitäterin Franziska Bender hat es diesmal mit einem Notfall zu tun, in dem am Ende einiges nicht so ist, wie es anfangs erschien.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
12
