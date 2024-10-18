Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

SAT.1Folge vom 18.10.2024
23 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12

Wenn pflegebedürftige Eltern nicht ans Telefon gehen, ist man als Kind immer in Sorge. Doch dass die 70-jährige Petra Floren tatsächlich in Lebensgefahr schwebt, hätte ihre Tochter nie vermutet ... Manchmal wird ein harmloser Kick unter Freunden zu einer blutigen Angelegenheit, weil der Ehrgeiz ein wenig zu groß ist und man nicht an die Konsequenzen seines Handelns denkt.

