NOTRUF
Folge vom 22.10.2024: Eine schwerwiegende Entscheidung
Folge vom 22.10.2024
Allergischer Schock oder Herzinfarkt? - Notarzt Dr. Marc Wrobel muss in seinem nächsten Einsatz eine schnelle und vor allem richtige Entscheidung treffen. Das Leben des 66-jährigen Patienten liegt allein in seinen Händen. - Wenn die Muse zum Notfall wird - Als Model Ilonka im Schloss plötzlich Atemnot bekommt, zählt für Notfallsanitäterin Anika Hammer jede Sekunde.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© SAT.1