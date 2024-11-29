Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 29.11.2024
23 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12

Was fehlt nur dem 18-jährigen Julius? Oma Regina wählt den Notruf. Philipp Stehling und Thomas Schmidt glauben zunächst an einen Routineeinsatz, doch dann geht es um Leben und Tod. - Kleine Missverständnisse enden manchmal in dramatischen Einsätzen. Die Mitarbeiterin vom Hausnotruf, Svea Wrangelheim, erzählt von einem aufregendem Fall, der eigentlich ganz harmlos begonnen hat.

