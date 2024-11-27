Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Ein Klassenkamerad auf Abwegen

SAT.1
Folge vom 27.11.2024
Ein Klassenkamerad auf Abwegen

NOTRUF

Folge vom 27.11.2024: Ein Klassenkamerad auf Abwegen

23 Min.
Ab 12

Rettungsassistent Andreas Drobeck trifft bei seinem nächsten Einsatz auf einen ehemaligen Klassenkamerad. Die Situation ist angespannt, denn die beiden Männer waren früher keine Freunde. - Die Aufregung bei einem Klassentreffen ist für eine ältere Dame einfach zu viel. Rettungssanitäter Til Reuter muss ihr Nasenbluten so schnell wie möglich stoppen, denn die Patientin hat bereits extrem viel Blut verloren.

