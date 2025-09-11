Sturz, Schmerz und MorddrohungJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 11.09.2025: Sturz, Schmerz und Morddrohung
22 Min.Folge vom 11.09.2025Ab 12
Immer wieder werden Rettungskräfte in ihrer Arbeit behindert, weil Passanten oder Anwohner sie belästigen. Dabei geht es oft um Leben und Tod. Doch wie gehen die Retter damit um, wenn die störenden Menschen auch noch aggressiv sind und nicht nur das Leben der Patienten in Gefahr ist?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1