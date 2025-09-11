Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Sturz, Schmerz und Morddrohung

SAT.1Folge vom 11.09.2025
Sturz, Schmerz und Morddrohung

NOTRUF

Folge vom 11.09.2025: Sturz, Schmerz und Morddrohung

22 Min.Folge vom 11.09.2025Ab 12

Immer wieder werden Rettungskräfte in ihrer Arbeit behindert, weil Passanten oder Anwohner sie belästigen. Dabei geht es oft um Leben und Tod. Doch wie gehen die Retter damit um, wenn die störenden Menschen auch noch aggressiv sind und nicht nur das Leben der Patienten in Gefahr ist?

