NOTRUF
Folge vom 20.12.2024: Unfall im Skatepark
23 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12
Skaten - ein Lebensgefühl: So auch für einen Jugendlichen und seine Clique, die sich auf dramatische Weise überschätzt haben und mit ihrem Verhalten den Sanitätern Philipp Stehling und Thomas Schmidt einige Rätsel aufgeben. - Den Rettern wird oft nicht nur medizinisch alles abverlangt, sondern manche Einsätze bringen sie aus ganz anderen Gründen an ihre Grenzen, wie der heutige Einsatz von Rettungssanitäter Jo Bungarz zeigt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1