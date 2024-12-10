Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Die kleine Retterin

SAT.1Folge vom 10.12.2024
Die kleine Retterin

Die kleine RetterinJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 10.12.2024: Die kleine Retterin

23 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12

Bei ihrem nächsten Einsatz wird Rettungssanitäterin Patrizia Helter schnell klar, dass der Einsatz ohne die Hilfe eines Sechsjährigen Mädchens auch anders hätte verlaufen können. - Dass eine erhöhte Herzfrequenz nicht immer etwas mit Verliebtsein zu tun hat, weiß Rettungssanitäter Florian Franke nur zu gut. Schnell durchschaut er, warum das Paar nicht direkt mit der Sprache rausrückt.

Alle verfügbaren Folgen