NOTRUF
Folge vom 02.04.2025: Ein Schlaganfall ist doch kein Beinbruch
23 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12
In dem heutigen Fall herrscht höchste Alarmbereitschaft, denn jede Sekunde zählt für die Schlaganfallpatientin. Retterin Franziska Wege hat alle Hände voll zu tun und macht dabei eine zufällig eine Entdeckung, die eine völlig unerwartete Wendung bringt.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1