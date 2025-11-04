Zum Inhalt springenBarrierefrei
In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "NOTRUF". // Kind stürzt von Dachgeschoss: Ella fällt acht Meter tief, überlebt dank eines Gebüschs mit schweren Verletzungen. Ihr Vater bringt sie unter Schock zurück in die Wohnung. Das Rettungsteam erkennt schnell die Lebensgefahr.

