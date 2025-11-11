NOTRUF
Folge vom 11.11.2025: Erwarte das Unerwartete
23 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Ein unbedachter Moment im Auto führt zu einem schweren Unfall: Beim Ausziehen einer Jacke verliert der Fahrer die Kontrolle, das Fahrzeug überschlägt sich mehrfach. Zunächst scheint alles glimpflich ausgegangen zu sein, doch plötzlich ringt die Beifahrerin wegen eines versteckten Arterienrisses um ihr Leben. Mehrere dramatische Rettungsversuche entscheiden über ihre Überlebenschance.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1