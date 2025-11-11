Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 11.11.2025
Folge vom 11.11.2025: Erwarte das Unerwartete

23 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Ein unbedachter Moment im Auto führt zu einem schweren Unfall: Beim Ausziehen einer Jacke verliert der Fahrer die Kontrolle, das Fahrzeug überschlägt sich mehrfach. Zunächst scheint alles glimpflich ausgegangen zu sein, doch plötzlich ringt die Beifahrerin wegen eines versteckten Arterienrisses um ihr Leben. Mehrere dramatische Rettungsversuche entscheiden über ihre Überlebenschance.

