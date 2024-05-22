Renovieren bis der Arzt kommtJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 22.05.2024: Renovieren bis der Arzt kommt
43 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Der epileptische Anfall eines 22-Jährigen zieht schwere Folgen nach sich. Notarzt Moritz Tellmann und sein Team müssen ihre Kräfte bündeln, denn der Patient ist außer Rand und Band. Er bringt nicht nur sich selbst, sondern auch die Retter in Gefahr. Übertriebene Eile auf der Baustelle führt zu einem schweren Unfall, der Notfallsanitäter Andreas Spahn all sein Können abverlangt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1