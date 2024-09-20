NOTRUF
Folge vom 20.09.2024: Je oller, je doller
23 Min.Folge vom 20.09.2024Ab 12
Ihren 90. Geburtstag feiert Jutta Wörle noch mit ihrer Freundin, doch auf dem Rückweg passiert ein schlimmes Unglück, welches Rettungssanitäterin Andrea Krehan an ihre Grenzen bringt. - Ein entspannter Waldspaziergang mit ihren Vorschulkindern wird für Erzieherin Janine zum Albtraum, als der kleine Noah Eibennadeln zu sich nimmt. Was die Wenigsten wissen: Eibe ist schon in geringen Mengen hochgiftig. Kann Notfallsanitäter Stuart Schneider dem Kleinen helfen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1