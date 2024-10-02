Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 02.10.2024
Folge vom 02.10.2024: Kummer mit dem Kind

23 Min.Folge vom 02.10.2024Ab 12

Auch wenn das Kind erwachsen ist, macht man sich als Eltern Sorgen. Ganz besonders, wenn der Sohn Post von der Polizei bekommt. Dieser unheilvoller Brief ist nur der Anfang eines furchtbaren Tages, an den sich auch Retter Christian Strzoda noch lange erinnert. - Jo Bungarz eilt einer Seniorin zu Hilfe, die allein in ihrer Wohnung ist.

