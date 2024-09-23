NOTRUF
Folge vom 23.09.2024: Ärztekongress im Vorgarten
23 Min.Folge vom 23.09.2024Ab 12
Als ein griesgrämiger Nachbar darauf besteht, einen Baum zu schneiden, der in sein Grundstück ragt, müssen die Retter zu einem dramatischen Einsatz ausrücken. - Oma im Rausch: Als Notfallsanitäter Mike Rauch in eine Pflegeeinrichtung gerufen wird, befürchtet er, dass die 80-jährige Iris Haas einen Schlaganfall erlitten hat. Doch die Untersuchung ergibt ein überraschendes Ergebnis - das nicht weniger lebensbedrohlich ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1