NOTRUF

Auf hohem Ross

SAT.1Folge vom 14.10.2024
Auf hohem Ross

Auf hohem RossJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 14.10.2024: Auf hohem Ross

23 Min.Folge vom 14.10.2024Ab 12

Eine ambitionierte Springreiterin stürzt bei ihrem Training schwer. Die Situation wird noch dramatischer, als die beiden Ersthelfer einen großen Fehler begehen ... Kurz vor Feierabend wird Rettungssanitäter Jo Bungarz zu einem scheinbar harmlosen Einsatz gerufen: Ein Rentner leidet unter einem grippalen Infekt. Doch schnell stellt sich heraus, dass es in Wahrheit um Leben und Tod geht.

