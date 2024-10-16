NOTRUF
Folge vom 16.10.2024: Knochen gebrochen
23 Min. Ab 12
Anne Salewski will eigentlich nur ihr Bad mit harmlosen Reinigungsmitteln putzen. Doch dann macht sie einen verhängnisvollen Fehler, der sie in Gefahr bringt ... Bei dem Einsatzstichwort "Sturz einer älteren Person mit Notarzt" ist mit vielem zu rechnen. In diesem Fall wird Retterin Julia Schaller allerdings nicht nur mit einem gebrochenen Bein konfrontiert.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
12
