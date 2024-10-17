Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 17.10.2024
23 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12

In seiner Ausbildung erlebte Notfallsanitäter Andreas Drobeck einen denkwürdigen Einsatz. Vor der Disco erlebte der junge Retter erstmals, dass Notfälle manchmal unerwartet auf einen zukommen ... Die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt glauben an einen Routineeinsatz bei Senior Otto Griese. Doch der Fall entwickelt sich hochdramatisch, und unsere Retter können nicht durchatmen.

