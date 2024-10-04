Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Eins mit der Natur

SAT.1Folge vom 04.10.2024
Eins mit der Natur

Eins mit der NaturJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 04.10.2024: Eins mit der Natur

23 Min.Folge vom 04.10.2024Ab 12

Robin Esser liebt die Einsamkeit im Wald - bis er stürzt und sich schwer verletzt. Die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt haben alle Mühe den verletzten Wanderer zu finden. Und als sie dann endlich am Einsatzort eintreffen, stellen sie fest, dass der Rückweg noch sehr viel schwieriger wird, als sie angenommen haben.

Alle verfügbaren Folgen