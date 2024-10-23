NOTRUF
Folge vom 23.10.2024: Oben statt unten
23 Min.
Beim Rülpsen wird ein Furz über die Zunge umgeleitet. Dieser Spruch wurde für Notfallsanitäter Philipp Stehling und Rettungssanitäter Thomas Schmidt bittere Realität - wenn auch etwas anders und noch viel heftiger. - Wenn der Rettungsdienst gerufen wird, stellen sich die Sanitäter darauf ein, dass ihre Hilfe gewollt und auch angenommen wird. Doch es kann auch anders laufen - ein sehr emotionaler Einsatz für Christian Strzoda.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
12
