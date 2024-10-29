Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Heiß, heißer, am heißesten

SAT.1Folge vom 29.10.2024
Heiß, heißer, am heißesten

Heiß, heißer, am heißestenJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 29.10.2024: Heiß, heißer, am heißesten

23 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 12

Ein 42-jähriger Mann erleidet in einem schicken Restaurant aus heiterem Himmel einen Krampfanfall. Als die Retter eintreffen, bietet sich ihnen ein völlig anderes Bild als erwartet. - Bewusstlos durch die sengende Hitze wird ein Mann von seinem Sohn aufgefunden. Die Retter müssen zu ungewöhnlichen Mitteln greifen, um sein Leben zu retten.

Alle verfügbaren Folgen