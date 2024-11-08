NOTRUF
Folge vom 08.11.2024: Gewitter im Kopf
23 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Ein 39-jähriger Familienvater hat Symptome, die seine Frau in Angst und Schrecken versetzen. Die zur Hilfe gerufenen Retter stellen schnell eine schwerwiegende Verdachtsdiagnose. - Ein altes Sprichwort sagt: "Messer, Schere, Feuer, Licht, sind für kleine Kinder nicht". Doch bei diesem Einsatz wird auch ein vermeintlich harmloser Gegenstand zur Gefahr.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1