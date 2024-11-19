Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 19.11.2024
Folge vom 19.11.2024: Ordentlich Dampf ablassen

23 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12

Mal so richtig Dampf ablassen? Dass das nicht immer befreiend ist, musste Rettungssanitäterin Julia Schwab bei ihrem nächsten Einsatz feststellen, bei dem sie mit schweren Verbrennungen konfrontiert wurde. - Oft täuscht der erste Eindruck. Diese Lektion musste auch Notfallsanitäter Fabian Rothe bei einem Einsatz machen, in dem es nicht nur um Atemnot, sondern auch um ein tragisches Einzelschicksal geht.

