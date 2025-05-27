Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Vom Transporter überrollt

SAT.1Folge vom 27.05.2025
Vom Transporter überrollt

Vom Transporter überrolltJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 27.05.2025: Vom Transporter überrollt

23 Min.Ab 12

Als der Transporter-Fahrer Lars Klüsen einen Moment nicht aufpasst, überrollt er mit seinem Transporter eine Fahrradfahrerin - und glaubt, dass es ein Kind war. Die schnell eintreffenden Rettungskräfte um Notfallsanitäter Florian Franke können zumindest in dieser Hinsicht Entwarnung geben, aber dennoch beginnt ein Kampf um das Leben der Verletzten, in dem jede Sekunde zählt.

