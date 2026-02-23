Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Betrunken oder in Lebensgefahr

SAT.1Folge vom 23.02.2026
23 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12

Glück im Unglück: Mehr durch Zufall bemerkt Petra Wagner die einsam und allein an einer Bushaltestelle sitzende, orientierungslos wirkende Erika Schubert. Den alarmierten Rettungskräften um Franziska Wege ist schnell klar, dass sich die 75-Jährige den Oberschenkelhalsknochen gebrochen hat. - Ein Mann stürzt nach einem feuchtfröhlichen Abend die Treppe herunter und bleibt leblos liegen. Für die Retter beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

