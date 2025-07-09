NOTRUF
Folge vom 09.07.2025: Vermisst nach Reitunfall
23 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 12
In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "NOTRUF". // Vermisst nach Reitunfall: Als ihre Zwillingsschwester Lina von einem Reitausflug nicht zurückkehrt, befürchtet Clara Dreher das Schlimmste! Die eilig alarmierten Retter um Andrea Krehan machen sich auf die mühsame Suche nach der Vermissten und erleben eine unglaubliche Überraschung ...
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© SAT.1