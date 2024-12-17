Kopfsprung ins flache WasserJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 17.12.2024: Kopfsprung ins flache Wasser
23 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12
Gefährliches Spiel - auf einer Silvester-Party springt eine junge Frau kopfüber in einen Pool, um eine Wette zu gewinnen. Dabei verletzt sie sich am Kopf. Die zuerst harmlos scheinende Wunde entpuppt sich bei Ankunft der Retter jedoch als schwere Verletzung - jetzt zählt jede Sekunde. - Kurz vor Weihnachten ruft ein Sohn für seine alte Mutter den Rettungsdienst. Doch gegenüber den Sanitätern versichert die Frau, dass ihr nichts fehlt.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
